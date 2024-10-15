İki teker üzerinde denizden gökyüzüne

sözünü mottoedinen motorcular,geçtiğimizhafta Antalya Kemer'denefesleri kesti.Uluslararası MotosikletFederasyonu (FIM) tarafındanHard Enduro DünyaŞampiyonası'na dahil edilenve organizasyonun 6. ayakyarışı olan Sea To Sky EnduroMotosiklet Yarış'nda zirveyiilk görenKemer Enduro MotosikletKulübü tarafından15.'si düzenlenenyarışa, 42 ülkedenkatılan 420 sporcununtam anlamıylatozu dumanakatan mücadelesi izleyenlerebüyük heyecan yaşattı.Alman sporcuManuel Lettenbichler'i, İngilizGraham Jarvis ve İspanyolMario Roman elde etti."Organizasyonher sene büyüyor. Uluslararasıarenada yerini buldu.Bu sene hak ettiği takvimede girdi. Burada artıkTürk sporcuları da görmekistiyoruz" dedi. Sea To SkyOrganizatörü Semih Özdemirise "Zor bir yarış oldu.Ortaya konan mücadeleizleyenleri de heyecanlandırdı.Yarışan ve izleyenherkese teşekkür ediyoruz"ifadelerini kullandı.