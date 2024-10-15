İki teker üzerinde denizden gökyüzüne

"4 teker bedeni, 2 teker ruhu taşır"
sözünü motto
edinen motorcular,
geçtiğimiz
hafta Antalya Kemer'de
nefesleri kesti. Denizde başlayıp, 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı dağında biten,
Uluslararası Motosiklet
Federasyonu (FIM) tarafından
Hard Enduro Dünya
Şampiyonası'na dahil edilen
ve organizasyonun 6. ayak
yarışı olan Sea To Sky Enduro
Motosiklet Yarış'nda zirveyi
ilk gören Alman sporcu Manuel Lettenbichler oldu.
Kemer Enduro Motosiklet
Kulübü tarafından
15.'si düzenlenen
yarışa, 42 ülkeden
katılan 420 sporcunun
tam anlamıyla
tozu dumana
katan mücadelesi izleyenlere
büyük heyecan yaşattı. Çarşamba günü Çamyuva Sahili'nden başlayan yarış cumartesi günü Kesme Boğazı kanyonu ve ormanlık arazi içinden devam eden mücadelenin ardından motorcuların 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine tırmanışı ile son buldu.
Alman sporcu
Manuel Lettenbichler'i, İngiliz
Graham Jarvis ve İspanyol
Mario Roman elde etti.
4 SAAT 45 DAKİKADA ZİRVEYE
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Ogün Baysan,
"Organizasyon
her sene büyüyor. Uluslararası
arenada yerini buldu.
Bu sene hak ettiği takvime
de girdi. Burada artık
Türk sporcuları da görmek
istiyoruz" dedi. Sea To Sky
Organizatörü Semih Özdemir
ise "Zor bir yarış oldu. Sea To Sky tarihinde hiçbir yarış bu kadar uzun sürmemişti. 4 saat 45 dakikada tamamladılar, efor harcadılar.
Ortaya konan mücadele
izleyenleri de heyecanlandırdı.
Yarışan ve izleyen
herkese teşekkür ediyoruz"
ifadelerini kullandı.