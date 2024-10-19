Pistlerin yeni yıldızı Zayn Sofuoğlu

Kariyerinde 5 kez Dünya Supersport şampiyonluğu bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, pistlerin yeni yıldızı olacağını şimdiden gösteriyor. Motor sporlarındaki yeteneklerini sergileyen Zayn, 12 yaşındaki Berkay Sarıay'ın da dahil olduğu yetenek projesi kapsamında, Kenan Sofuoğlu'nun koordinasyonunda geleceğin starı olmak için çalışıyor.

Zayn'ın otomobil, karting ve motosiklet kullanışının biraz farklı olduğunu hissetmeye başladığını belirten baba Sofuoğlu, "7-8 yaşında İtalya'daki yarışta yapacakları önemli. Zayn ile 2025 İngiltere Şampiyonası'na katılacağız. 6 yaşındayken 8 yaşındaki çocuklara karşı yarışacak. Eğer İngiltere'de bir farkındalık gösterirse, Formula 1 ile alakalı büyük adaylardan biri olacak" diye konuştu.