Toprak Razgatlıoğlu: Kendimi bile şaşırttım

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağı İspanya'nın 4.423 kilometre uzunluğa sahip Circuito de Jerez Pisti'nde bu hafta sonu iki ayak üzerinden gerçekleştirilecek. Dünya genelinde yarış severler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan ve en yakın rakibi Red Bull sporcusu Nicolo Bulega ile arasında 46 puanlık fark bulunan Toprak Razgatlıoğlu, bugünkü yarışı ilk üç içinde tamamlarsa yarınki ayağa bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

ANTRENMAN SEZONU OLACAKTI

Heyecanlı bir bekleyiş içerisinde olduğunu söyleyen Razgatlıoğlu, "Hem kendimi hem de herkesi şaşırtarak dünya şampiyonluğu ünvanını neredeyse aldık diyebilirim. Bu sene başında aslında böyle bir hedefimiz yoktu. Rokit BMW ile tamamen antrenman sezonu olacaktı bizim için. BMW uzun yıllar sonra iki tekerde dünya şampiyonluğu ünvanına sahip olacak. Bunu başarmak gerçekten mutluluk verici. Çok güzel bir hafta sonu bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

O BİR REKORTMEN!

Toprak Razgatlıoğlu, bu sezon üst üste 13 yarışı ilk sırada tamamlayarak organizasyon tarihinin seri birincilik rekorunun sahibi oldu. Şampiyonanın Hollanda'da düzenlenen 3. ayağında ilk yarışı ikinci sırada geçen milli sporcu, ikinci yarışa 9. cepten başlamasına karşın gerilerden gelerek birinci olmayı başardı ve kazanma serisinin fitilini ateşledi. Razgatlıoğlu, ardından organizasyonun İtalya, İngiltere, Çekya ve Portekiz ayaklarındaki 3'er yarışı da birinci tamamlayıp, üst üste kazanma serisini 13 yarışa taşıyarak bu alanda WSBK rekorunu eline geçirdi.

216 YARIŞ, 136 PODYUM

Razgatlıoğlu, WSBK kariyerinde çıktığı 216 yarışta 136 kez ilk 3'te yer alarak podyumda bulundu. Bu sezon hem kendisinin hem de şampiyona tarihinin rekorlarını geliştiren 27 yaşındaki Toprak, kariyerinde 56 kez damalı bayrağı 1. sırada görerek İstiklal Marşı'nı dinletti. WSBK'nin 2024 sezonunda ise toplam 24 kez podyuma çıkan Toprak, 17 birincilik, 5 ikincilik, 2 de üçüncülük elde etti.

ANTRENMANDA KAZA YAPTI, İKİ AYAĞI KAÇIRDI

Milli sporcumuz, Fransa'daki 8. ayak yarışları öncesi serbest antrenman seansında yaptığı kaza nedeniyle, hem bu ülkedeki hem de İtalya'daki 9. ayakta mücadele edemedi. Razgatlıoğlu, sakatlık nedeniyle verdiği ara sonrası İspanya'nın MotorLand Aragon Pisti'nde 28-29 Eylül'de düzenlenen 10. ayak yarışlarında piste geri döndü. Toprak, bu ayaktaki 3 yarışta da 2'ncilik derecesiyle podyumdaki yerini aldı ve puan farkını yeniden açmaya başladı. Portekiz'de geçen hafta koşulan 11. ayaktaki ilk yarışta birinci, superpole yarışında ikinci, son yarışta da birinci sırayı alan Toprak, şampiyonluğunu ilan edemese de İspanya'daki son yarışlar öncesi puan farkını 46'ya çıkararak önemli bir avantaj sağladı.