Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2. kez dünya şampiyonu oldu

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağının ilk yarışı, İspanya'nın 4.423 kilometre uzunluğa sahip Circuito de Jerez Pisti'nde koşuldu.İkinci kez dünya şampiyonu olan milli motosikletçi, Kenan Sofuoğlu ve diğer yakınları tarafından Türk bayraklarıyla kutlandı. Ardından uzaylı maskesi takarak özel hazırlanan uzay mekiği maketine geçen