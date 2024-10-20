Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2. kez dünya şampiyonu oldu

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağının ilk yarışı, İspanya'nın 4.423 kilometre uzunluğa sahip Circuito de Jerez Pisti'nde koşuldu. Dünya genelindeki yarışseverler tarafından 'El Turco' lakabıyla anılan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yarışı ikinci sırada bitirdi ve genel klasmanda puanını 493'e çıkararak sezon şampiyonluğunu garantiledi.
İkinci kez dünya şampiyonu olan milli motosikletçi, Kenan Sofuoğlu ve diğer yakınları tarafından Türk bayraklarıyla kutlandı. Ardından uzaylı maskesi takarak özel hazırlanan uzay mekiği maketine geçen Toprak, altın rengi kaskı ve altın tulumuyla zafer turu attı.