Erkek olduğu ortaya çıkan Imane Khelif’in madalyaları el değiştirebilir

2022-2023 Dünya Şampiyonası'nda yapılan testler sonucu erkek kromozomları taşıdığı raporlanan Imane Khelif ve Lin Yu Ting isimli iki boksör, Dünya Şampiyonası'ndan men edilmişti. Komite gereği, kadınlarla müsabakada bulunmaları uygun görülmemişti. Bu sporcular 21 günlük itiraz haklarını kullanmayarak raporun geçerliliğini kabul etmiş, imzalamışlardı.

Ancak Olimpiyat komitesi bu iki boksörün yarışmasında engel olmadığını ve kimlik bilgilerini esas aldıklarını açıklamıştı. Türk boksörümüz Esra Yıldız Kahraman'la yarı finalde karşılaşan Lin Yu Ting rakibini eleyerek, Olimpiyatlarda altın madalyanın sahibi oldu.

KHELIF'İN ERKEK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olimpiyat sonrası, Cezayirli boksör Imane Khelif'in sadece biyolojik erkeklerde bulunan bir cinsel gelişim bozukluğu olan 5-alfa redüktaz eksikliği raporu ortaya çıktı. Khelif'in rahminin bulunmadığı ve MRI taramalarında 'mikro penis' olarak tanımlanan bir biyolojik özellik taşıdığı iddia edildi.

Bu durumda, ülkemizi 2024 Paris Olimpiyatlar'ında temsil eden Esra Yıldız Kahraman'ın yarı final rakibi Tayvanlı boksör Lin Yu Ting'in incelemesi durumu meydana gelebilir. Olimpiyat Komitesinin vereceği karara bağlı olarak bu süreç, ülkemizin olimpiyatlardaki başarısını yükseltebilir ve Esra Yıldız Kahraman, gümüş madalyanın sahibi olabilir.

