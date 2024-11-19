Zehra güç birliği yaptı

BİRLEŞMİŞ Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Zehra Güneş arasında iş birliği anlaşması gerçekleştirildi. İki taraf başta Türkiye'deki olmak üzere dünyadaki tüm çocuklar için güçlerini birleştirdi. Feriye'de düzenlenen imza töreninde çok heyecanlı olan Zehra,ifadelerini kullandı. UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ise Filistin'de yaşanan savaşa değinerek,dedi.