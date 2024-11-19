Zehra güç birliği yaptı

BİRLEŞMİŞ Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Zehra Güneş arasında iş birliği anlaşması gerçekleştirildi. İki taraf başta Türkiye'deki olmak üzere dünyadaki tüm çocuklar için güçlerini birleştirdi. Feriye'de düzenlenen imza töreninde çok heyecanlı olan Zehra, "Bu iş sayesinde çocukların hayatını değiştirmek istiyorum. Çocukların haklarını koruyacağım için mutluyum. Onların daha yaşanabilir bir dünyada olmalarını istiyorum"
ifadelerini kullandı. UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ise Filistin'de yaşanan savaşa değinerek, "Savaşlardan en çok etkilenenler çocuklar oluyor. Gazze'ye de insani destek temin edilebilmesi için orada bir ofisimiz bulunuyor"
dedi.