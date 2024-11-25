Türkiye 2 organizasyona ev sahipliği yapacak

Dünya Bedensel Engelliler 2025 Plaj Oyunları ve 2026 Gençlik Oyunları, Mersin'in ev sahipliğinde Türkiye'de düzenlenecek. Geçtiğimiz aylarda 2025 Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'nı alan ülkemiz, iki turnuva daha kazandı.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, organizasyonların yaygınlaşmasına katkı sağlayan önemli kilometre taşları olacağının altını çizdi.