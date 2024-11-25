Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Türkiye 2 organizasyona ev sahipliği yapacak
Giriş Tarihi: 25.11.2024

Türkiye 2 organizasyona ev sahipliği yapacak

Dünya Bedensel Engelliler 2025 Plaj Oyunları ve 2026 Gençlik Oyunları, Mersin'in ev sahipliğinde Türkiye'de düzenlenecek. Geçtiğimiz aylarda 2025 Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'nı alan ülkemiz, iki turnuva daha kazandı. Uluslararası Bedensel Engelliler Spor Federasyonu toplantısındaki adaylık sunumunun ardından Mersin, oy birliğiyle bu hakkı elde etti. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, organizasyonların yaygınlaşmasına katkı sağlayan önemli kilometre taşları olacağının altını çizdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye 2 organizasyona ev sahipliği yapacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA