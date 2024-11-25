Verstappen üst üste 4’üncü kez şampiyon

Formula 1'de Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, 2021, 2022 ve 2023 yıllarındaki şampiyonluklarının ardından, 2024'te de zirveye çıkarak tarihe geçti. Las Vegas kentindeki yarışta ilk üç sırayı George Russell, Lewis Hamilton ve Carlos Sainz aldı. Bitiş çizgisini 5'inci sırada geçen ve en yakın rakibiF1'de 4'er kez ipi göğüsleyen Alain Prost ve Sebastian Vettel'i yakaladı.