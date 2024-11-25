Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Verstappen üst üste 4’üncü kez şampiyon
Giriş Tarihi: 25.11.2024

Verstappen üst üste 4’üncü kez şampiyon

Verstappen üst üste 4’üncü kez şampiyon
Formula 1'de Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, 2021, 2022 ve 2023 yıllarındaki şampiyonluklarının ardından, 2024'te de zirveye çıkarak tarihe geçti. Las Vegas kentindeki yarışta ilk üç sırayı George Russell, Lewis Hamilton ve Carlos Sainz aldı. Bitiş çizgisini 5'inci sırada geçen ve en yakın rakibi Lando Norris'in (340) önünde yer alan Verstappen (403), farkı 63 puana çıkardı ve sezonun tamamlanmasına iki etap kala üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etti. F1'de 4'er kez ipi göğüsleyen Alain Prost ve Sebastian Vettel'i yakaladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Verstappen üst üste 4’üncü kez şampiyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA