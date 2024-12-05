Tarihi maça tarihi teklif!

nefesini tutarak izlediği Mike Tyson-Jake Paul boks karşılaşmasının rövanşı geliyor. Puan farkıyla kazanan Paul'un en az 40 milyon dolar, Tyson'ın ise 20 milyon dolar gelir elde ettiği buluşma için yeni bir iddia ortaya atıldı. Arabistan basınında yer alan habere göre;Ancak Tyson'ın bu parayı alması için rakibini 3 dakika içinde nakavt etmesi gerekiyor. Diğer durumlarda ne tür bir para verileceği henüz net değil.