Lider Kanarya filede Beşiktaş’ı ezdi geçti

Vodafone Sultanlar Ligi, 17. haftada derbiye sahne oldu. Lider Fenerbahçe Medicana, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı set vermeden 3-0 yenerek gövde gösterisi yaptı.
Setleri 25-18, 25-19 ve 28-26 kazanan sarı-lacivertliler, ligde üst üste 8'inci zaferini alarak liderliğini sürdürdü. F.Bahçe toplamda 15'inci galibiyetini elde ederken Beşiktaş 11. yenilgisini yaşadı. Diğer sonuçlar:
Keçiören-Aydın BB: 0-3, Eczacıbaşı-Bahçelievler: 3-0, Kuzey Boru-Aras: 2-3, G.Saray-Sarıyer: 3-0, Nilüfer Bld-THY 1-3.