Haber hattı

Ne Sakarya güldü ne Amed

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Amedspor ile Sakaryaspor 2-2 berabere kaldı. Mücadeleye hızlı başlayan Sakarya, 5. dakikada Ozegovic ile öne geçti. 49'da Keita ile eşitliği yakalayan Amed, 72'de Mosquera'nın golüyle üstünlüğü de aldı. 90+6'da ise Salih Dursun sahneye çıkarak skoru belirledi: 2-2. Ancak Sakaryaspor, 17. sıraya geriledi. Diğer sonuçlar şu şekilde: Ümraniye- Ankaragücü: 2-1, Şanlıurfaİstanbul: 1-0, Manisa FK-Fatih Karagümrük: 2-2, Esenler Erok-Boluspor: 1-1.



Basketbol maçında Filistin bayrağını hazmedemediler!

Fransa'da Filistin bayrağı açan 2 kişi, 1 yıl maçlardan men edildi. Nanterre Mahkemesi, 18 Aralık 2024'te Nanterre ile İsrail'in Hapoel Holon takımları arasında oynanan basketbol karşılaşmasında Filistin bayrağı açan 19 ve 21 yaşlarındaki 2 kişinin yargılandığı davada karara vardı. Mahkeme, söz konusu iki kişiye, bir spor karşılaşmasının gidişatını etkileyecek şekilde müsabaka alanına girdikleri gerekçesiyle 500 Euro para ve 1 yıl süreyle maçlardan men cezası verdi. Sahaya Filistin bayrağıyla inen gençlerden birinin İsrail taraftarları tarafından darp edildiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.



Turan'dan kulüplere Gazze'ye destek çağrısı

TBMM Türkiye- Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Meclis İdare Amiri Hasan Turan, Norveç ekibi Bodo/ Glimt'in Maccabi maçının gelirlerini Gazze'ye bağışlamasının ardından futbol kulüplerine çağrıda bulundu. Turan, "Bodo/Glimt'in yaktığı bu meşaleye omuz verelim. Futbol, sadece bir oyun değil insanlık için yükselen bir ses, mazlumlar için bir umut ışığı olmalıdır. Gazze bugün modern çağın en büyük soykırımlarından birine tanıklık ediyor. Sahalar sadece rekabetin değil, vicdanın da yeşerdiği yerler olsun. Bu kampanyaya destek veren her kulüp, her futbol insanı, insanlık onurunun tarafında yazılacaktır. Gazze'yi yıkanlara karşı, Gazze'yi hep birlikte yeniden inşa edelim" dedi.



Derbide F.Bahçe G.Saray'ı ezdi, geçti

VOLEYBOLDA önceki gün erkeklerde Galatasaray'ı 3-2 yenen Fenerbahçe, dün de kadınlarda ezeli rakibini set vermeden mağlup etti. Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda G.Saray Daikin'i 3-0'lık skorla geçti. Sarı-lacivertliler 16. galibiyetini elde ederken sarı-kırmızılılar ise 6. yenilgisini yaşadı.