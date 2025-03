Haber turu

SON SANİYEDE PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ

FENERBAHÇE Beko, THY EuroLeague'de evinde Paris Basketbol'u son saniye üçlüğüyle 101-100 yenmeyi başardı. Kıran kırana geçen karşılaşmada sarı-lacivertliler ilk yarıyı 51-44 geride kapatırken, son çeyreğe de 84-71'lik büyük farkla mağlup gitti. Bu bölümde vites artıran Kanarya, 98-98 eşitliği de yakaladı. Ardından Fransız ekibi 100-98 öne geçerken bitime 1 saniye kala Nigel Hayes- Davis, üçlüğüyle Kanarya'ya galibiyeti getirdi: 101-100. Böylece Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de play-off oynamayı garantiledi. Guduric 25, Hayes- Davis 19, McCollum 18 sayı attı.



DİEGO CARLOS TAKIMLA ÇALIŞTI

FENERBAHÇE'YE Diego Carlos'tan sevindirici haber geldi. Ligde cuma günü karşılaşacakları Bodrum FK maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yapan sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Carlos da takımla çalışmalara başladı. 2 Şubat'taki Ç.Rizespor karşılaşmasında iç bağlarından sakatlık yaşayan Brezilyalı stoper, 52 gün sonra takımla idmana çıktı. 32 yaşındaki futbolcu, F.Bahçe formasıyla 2'si Süper Lig, biri de Türkiye Kupası maçı olmak üzere 3 müsabakada 86 dakika süre aldı.



'HOLSE'NIN DEĞERI 10 MILYON EURO'

SÜPER Lig ekibi Reeder Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. G.Saray ile adı geçen Danimarkalı on numara Carlo Holse için beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Yıldırım, "Holse için şu an 5 milyonu gördük. Ama Holse Avrupa'da oynarsa 10 milyon üzerinde alacağımızı düşünüyoruz. Ben 2.5 milyon Euro bonservis vererek aldım zaten. Şu an değerini 2'ye katladı. Holse'ye MLS'ten resmi teklif geldi ama kabul etmedik. Biz 2 sene daha olan kontratını 4'e çıkarmak istiyoruz. Avrupa'da iyi oynarsa değeri 2 katına çıkacaktır" ifadelerini kullandı.