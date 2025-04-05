Dörtlü final heyecanı Ülker Salonu’nda

İstanbul'da düzenlenecek Avrupa kulüpler düzeyindeki en prestijli voleybol organizasyonu olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin oynanacağı yer belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, maçların Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.3-4 Mayıs'taki organizasyonun kombine fiyatları bin 500, 3 bin, 5 bin, 7 bin 500, 10 bin ve 20 bin TL olarak belirlendi.