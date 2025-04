Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 27 Nisan’da Antalya’da başlıyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı bünyesinde organize edilen ve "TUR 2025" adıyla bilinen organizasyonun ilk etabı, 27 Nisan'da Antalya'dan start alacak. 8 gün sürecek organizasyona 13 ülkeden 23 takım katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet yarışı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "13 ülkeden takım var. 23 takım ülkemizde ise 161 sporcu ile yola çıkıyoruz. Bizim ülkemizde şu anda 3 tane profesyonel takım var. Konya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto. Bu takımlar iyi hazırlandılar. Bazı takımlarda yabancı sporcular da var, geçmişte başarılar kazanmış. Şimdi onlarla birlikte bunlar mayo ile yarışmak istiyorlar. 4 tane mayomuz var. Turkuaz mayosu turun birincisine, sprint dediğimiz en hızlı sprint kapılarını geçenler yeşil mayo. Türkiye güzellikleri var beyaz mayo ve dağların kralı dediğimiz kırmızı mayo var. Bunların hepsini ayrı ayrı sponsorlara verdik. Spor Toto her şeyin atası. Türk sporunun finans açısından her şeyi. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın liderliğinde bunları yapıyoruz ki Spor Toto her türlü desteği veriyor. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bisiklet ailesi olarak bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a da teşekkür ediyorum'' dedi.