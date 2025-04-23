Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 27 Nisan’da Antalya’da başlıyor





YARIŞ İZMİR'DE SON BULACAK

Bu yıl gerçekleştirilecek olan yarışın diğer yarışlardan daha heyecanlı geçeceğini ve yarışma zamanında hava durumlarının iyi geçeceğini aktaran Müftüoğlu, "Mayıs baharın sonu gelmiş demektir. Nisan sonu mayıs başında yaptığımız için havalarda sorun gözükmüyor. 1996'da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu İzmir'de bitirmiştik. Bu defa tekrar tanıtımla ilgili İzmir de çok güzel yerlerimiz var. İzmir'de bitirmek istedik. 2008'de Alanya'da bitirmiştik. Bu turun parkurlarının tura yenilikler katmasıyla ve turun değerinin yukarılara çıkarmak için zaman zaman değişikler yapıyoruz. Bu yıl kraliçe etabını koyduk. Muğla'da tepede bitireceğiz. Hem Şirince hem de Meryem Ana yokuşunu çıkacağız. Bunlarla birlikte hem sprinterler, hem de turun birinciliğine oynayan yokuşcu bisikletçiler takımlar ona göre takım getiriyorlar. Heyecan olacak bu yıl. Bu heyecanı da İzmir'de bitireceğiz'' ifadelerini kullandı.

Ayrıca 23 Nisan'da çocukları unutmadıklarını ve bisikleti sevdirmek için hediyelerde bulunduklarını söyleyen Müftüoğlu, "50. yılın aynısını 60. yılda da görüyoruz. 60. yılda yeniliklerimizden bir tanesi ilkokul çocuklarına bisikleti sevdirmek için bisiklet dergisi hazırladık. Bunun içinde boyama ve bulmaca var. Bisikletin güvenli sürüş teknikleri ile ilgili yazılar var. Tabandan sevdirerek bisiklet ülkesi olma yolunda hızla gelişen ülkemizin yeni yetişen çocuklara 23 Nisan'da bir armağan yapıyoruz'' şeklinde konuştu.