Haber hattı

Şut çekilmeden biten maçta 55 kişi PFDK'da

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Nisan 2023'te oynanan Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçında, "müsabaka sonucunu etkileme" ve "bahis oynama" iddialarıyla ilgili beklenen disiplin sevkleri 1 yıl 4 ay sonra açıklandı. 37 futbolcunun aralarında bulunduğu toplamda 55 kişi PFDK'ya gönderildi. 0-0 sona eren söz konusu müsabaka, sıra dışı istatistikleriyle dikkat çekmişti. İki takım da birbirlerine şut çekmezken, 90 dakika boyunca yalnızca 2 korner atışı kullanıldı. Ankaraspor 10, Nazilli Belediye ise yalnızca 5 faul yapmış ve mücadelede kart çıkmamıştı. Maçın ardından Nazilli ligde kalmayı garantilemişti.

Katil İsrail, Filistinli eski basketbolcuyu öldürdü

Soykırımcı İsrail, Gazze'deki insanlık vahşetlerini sürdürürken milli sporcuları hedef almaya devam ediyor. Yakın zamanda Filistin Milli Takımı eski futbolcusu Süleyman el-Ubeyd'i öldüren İsrail, Filistin Milli Basketbol Takımı'nın da eski oyuncusu Muhammed Şalan'ı, çocuklarını doyurmak için insani yardıma ulaşmaya çalıştığı sırada katletti. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde; Şalan'ın böbrek yetmezliği bulunan ve sepsis hastası kızı Meryem için sık sık yardım çağrısında bulunduğu aktarıldı. Bu arada İtalyan futbol antrenörleri, İsrail'in uluslararası maçlardan men edilmesini talep etti.

Potada fikstür çekildi format değişti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulu üyeleri ile kulüp başkanları katıldı. 16 takımın mücadele edeceği ligde sezon, 26 Eylül'de başlayacak ve 11 Mayıs'ta sona erecek. Bu sezon lig formatında play-in uygulaması olmayacak. Ligi ilk 8 içinde bitiren ekipler, çeyrek final maçlarında karşı karşıya gelecek. 2 galibiyet alanlar, yarı final biletini kapacak. İşte ilk hafta programı:

Başakşehir, Muhammed ile 3 yıl daha devam dedi

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, başkan Göksel Gümüşdağ'ın da yer aldığı törenle kaleci Muhammed Şengezer ile nikah tazeledi. Turuncu-lacivertli ekip, gelecek sezon sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki eldivenin mukavelesini 2027-2028 döneminin sonuna kadar uzattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Geldiği ilk günden bu yana özverisi ve çalışkanlığı ile ailemizin kıymetli parçalarından biri olan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Muhammed'e başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

Toprak Razgatlıoğlu efsaneler arasına girdi

Red Bull'un, Superbike Dünya Şampiyonası'nı 2 kez kazanan motosiklet sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu'nun yer aldığı "özel kutusu" raflarda yerini aldı. 28 yaşındaki motosikletçi, F1 pilotu Max Verstappen ve rekortmen sırıkla atlamacı Armand Duplantis gibi kendisine özel kutu tasarlanan sporcular arasına girdi. 2021 ve 2024'te şampiyonluğa ulaştığı Superbike tarihinin 2. en fazla yarış kazanan ismi olan Toprak, "En büyük hayalim bir gün Red Bull sporcusu olmaktı. Şimdi kutunun üzerindeyim. Türkiye'de de ilk defa böyle bir şey oluyor. Çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" yorumunda bulundu.