Haber turu

Trendyol 1. Lig'de lider Çorum FK, 3. karşılaşmasından da galip ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, evinde Sarıyer'i 2-1 mağlup etti. Kıran kırana geçen müsabakanın 23. dakikasında Çorum FK, Pedrinho'nun golüyle üstünlüğü aldı. İlk yarı 1-0 biterken ikinci devrede uzun süre gol sesi çıkmadı. 82'de Dembele durumu 1-1'e getirdi. 90+5'te Mehmet Ali Büyüksayar'ın Samudio'ya müdahalesi sonrası hakem Ayberk Demirbaş penaltı noktasını gösterdi. 90+8'de topun başına geçen Eze, fileleri havalandırarak takımını sevince boğdu: 2-1. Böylece 3 maçta 3 galibiyetle puanını 9'a çıkaran Çorum FK, liderlik koltuğundaki yerini sağlama aldı. Sarıyer ise ikinci yenilgisini yaşarken 1 puanda kaldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Son hazırlık maçında bugün Karadağ'ı konuk edecek Ay-yıldızlı ekipte başantrenör Ergin Ataman, madalya mesajı verdi. Hazır olduklarını belirten Ataman, "Bildiğiniz üzere Avrupa Şampiyonası ilk olarak 1935 yılında oynandı. 2025'teyiz ve aradan geçen 90 senede ev sahibi olduğumuz 2001 EuroBasket dışında bir tane madalyamız yok. 90 yılda sadece bir madalya kazandık, onu da 24 sene önce kazandık. Biz çok iddialıyız. Hedefimiz madalya kazanmak, bunun için buradayız" dedi. 12 Dev Adam, 27 Ağustos-14 Eylül arası düzenlenecek turnuvada A Grubu'nda sırasıyla Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ten sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Kırmızısiyahlılar, Galatasaray'ın efsane futbolcuları arasında yer alan Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'yi renklerine bağlıyor. Bonservisi elinde olan Rumen 10 numara ile yapılan görüşmede her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi. 26 yaşındaki oyuncunun 1 milyon Euro civarında maaş ve satış durumunda bonservisten pay alacağı belirtildi. Ianis Hagi, son olarak forma giydiği Rangers'ta 130 maçta 20 gol atıp 28 asist yaptı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon kuralarının ardından Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel, değerlendirmede bulundu. İlk maçta Galatasaray ile karşılaşmalarının özel bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Yücel, "Bu yıl sahadaki rekabetin yanı sıra dostluk ve fair-play ruhunun da en güzel şekilde yaşanacağına inanıyorum. Tüm basketbol camiasına seslenmek istiyorum; Gelin bu sene fair-play ruhumuz futbola örnek olsun. Kavgalarımız değil vereceğimiz birlik beraberlik fotoğrafları haber olsun. Bahçeşehir ailesi olarak yeni sezon sporun birleştirici gücüne inanıyoruz" dedi.