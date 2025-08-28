Güçlü kadın güçlü toplum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin yeni takımı Yüksekovaspor'un yönetici ve oyuncularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yüksekovaspor'u başarılarından dolayı tebrik eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Ulusal ve uluslararası düzeyde çok önemli başarılara imza atan kadınlarımızla iftihar ediyoruz.

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla kadınlarımıza yönelik tarihi nitelikte adımlar attık. Eğitimde, siyasette, bürokraside, iş hayatı ve sivil toplumda kültür, sanat ve sporda hayatın her alanında kadınları daha da güçlendirmek için tüm imkânlarımızı, kaynaklarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada kendisine güvenen, başarılarıyla temayüz eden, ailesine, ülkesine, milletine çok değerli katkılar yapan kadınlarımız muhteşem bir gurur tablosunun merkezinde yer alıyor."

KULÜPLERE BAŞARILAR DİLERİM

Bin yıllık kardeşliğimizi daha da perçinleyeceğimiz, milli dayanışmamızı çok daha sağlam bir zemine oturtacağımız terörsüz Türkiye menziline vardığımızda bu tablonun daha da güzelleşeceğine inanıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin, aydınlık yarınlarımızın, terörsüz Türkiye'nin en önemli aktörü yine gençlerimiz ve kadınlar olacaktır. Bu vesileyle kadın liglerinde mücadele eden tüm kulüplere, sporculara başarılar diliyorum."





YENİ STAT MÜJDESİ

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yüksekovaspor'un kendilerinden statla ilgili talepleri olduğunu hatırlatarak, "Yaklaşık 180 milyon liraya ihalesini yapıp, inşasına başlıyoruz. Ayrıca takımın kamp yapacağı tesisin projesini de tamamladık" dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise bu yıl 14 takımdan oluşan Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nde Hakkari'yi iki takımın temsil edecek olmasının ayrıcalık olduğunu söyledi. Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da bulundu.