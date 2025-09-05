Tarih yazdılar

Tayland'da düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaA Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD karşısında da maça hızlı ve coşkulu başladı.Ancak ikinci sette rakip 22-25 ile eşitliği yakaladı.3-1'le adını yarı finale yazdırdı.Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan Milli Takım,2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamlayan kızlarımız, ABD galibiyetiyle tarihinde ilk kez dünyanın en iyi 4 takımı arasına adını yazdırmayı başardı. Yarı finalde rakip Japonya oldu.Filenin Sultanları yarı finalde Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile yarın karşılaşacak. Mücadele TSİ 11.30'da başlayacak. 1960 yılından bu yana kesintisiz şekilde 18. kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Japonya, 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Son olarak 2010'da ev sahibi olduğu turnuvada yarı final oynamış ve bronz madalyanın sahibi olmuştu. Japonya 15 yıl aradan sonra yeniden ilk 4 takım arasına girme başarısı gösterdi.Sultanların başantrenörü Daniele Santarelli, yarı finale ulaştıkları için mutlu olduğunu ifade etti. "Artık takım için bu yazın en önemli anının geldiğini biliyoruz" diyen İtalyan hoca, "Bu an için çok çalıştık ve emek verdik. Şampiyonluk için önümüzde sadece iki maç var. Hedefe ulaşmak için en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.Stresli ve tarihi bir gündü. Ama bitmedi. Buraya geldiğimizden beri başkana da "Finaldeyiz başkanım" diyorum. Takım olarak her gün daha ileri gidiyoruz. Finalde de inşallah Türk bayrağını dalgalandıracağız. Tek düşündüğüm maçta topu yere düşürmemek.Tarihimizde ilk kez yarı finaldeyiz. Bu ekibin içinde olmak gurur verici. İki maç kaldı. Asıl Eda abla olmazsa olmazımız. Yaşına (38) rağmen müthiş. Ona saygı duyuyorum. Yarı finale çıkarsak saçın rengi pembe olacak diye söz vermiştim. Takımın kuaförü Aslı'ya şimdiden kolay gelsin diyorum.Çok gururluyum. Zaman zaman basit hatalar yaptık ama inancımızı hiç kaybetmedik. Ebrar harikaydı (23 sayı). Tüm yüreğini ortaya koydu. O varsa gerisi çok kolay. Bu motivasyonla bizim için rakibin önemi yok.