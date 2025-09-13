Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Alperen Şengün'den Yunanistan zaferi sonrası 'deniz' göndermesi! Yunan taraftarları çıldırttı...
Giriş Tarihi: 13.9.2025 11:27 Son Güncelleme: 13.9.2025 11:28

Alperen Şengün'den Yunanistan zaferi sonrası 'deniz' göndermesi! Yunan taraftarları çıldırttı...

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 12 Dev Adam'ın Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükselmesinin ardından sosyal medya hesabından göndermede bulundu.

Alperen Şengün’den Yunanistan zaferi sonrası ’deniz’ göndermesi! Yunan taraftarları çıldırttı...

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup etti. Milliler, bu zaferle, 24 yıl sonra finale yükselme başarısı elde etti.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Yunanistan zaferinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"İYİ GELMEZ Mİ HİÇ DENİZ HAVASI?"

Şengün, IG hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi gelmez mi hiç deniz havası?" ifadelerini kullandı. Alperen Şengün'ün paylaşımı kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

23 yaşındaki yıldız basketbolcuya Türk taraftarlardan, "1 kaldı MVP", "Gurur", "Helal olsun" yorumları yapıldı. Alperen Şengün'ün söz konusu paylaşımına Yunan taraftarlardan da yorumlar geldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alperen Şengün'den Yunanistan zaferi sonrası 'deniz' göndermesi! Yunan taraftarları çıldırttı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz