Sporculara çifte kariyer kapısı: 416 milli sporcu üniversiteli oldu

Türkiye spor yatırımlarının meyvesini alırken gençleri spora da teşvik ediyor. Bakanlık verilerine göre bursla üniversiteye yerleşen milli sporcu sayısı her geçen yıl artıyor:

• 2020–2021: 76 sporcu

• 2021–2022: 67 sporcu

• 2022–2023: 104 sporcu

• 2023–2024: 89 sporcu

• 2024–2025: 80 sporcu

Böylece toplam 416 sporcu, farklı branşlarda kazandıkları uluslararası başarıların ardından eğitim hayatına devam etme imkânı buldu.

75 ÜNİVERSİTE, 439 BAŞVURU

Türkiye'de 52, KKTC'de 19 olmak üzere 75 vakıf üniversitesi protokol kapsamında yer alıyor. 2025–2026 öğretim yılı için başvurular 21 Nisan'da başladı. Bu yıl ilk kez e-Devlet üzerinden yapılan başvurular süreci daha şeffaf ve erişilebilir hale getirdi. Şu ana kadar 439 sporcu başvuruda bulundu.

SPORCULARA "İKİNCİ KARİYER" YOLU

Burs programı yalnızca bugünkü sportif başarıları desteklemiyor; aynı zamanda spor sonrası hayata hazırlanma fırsatı da sunuyor. Eğitim desteğiyle donanım kazanan sporcular, sahadan sonra iş ve sosyal hayatta da güçlü bir şekilde yer alabiliyor.

"SPOR MU, EĞİTİM Mİ?" İKİLEMİ GERİDE KALDI

Olimpik, paralimpik ve deaflimpik branşlarda uluslararası başarı gösteren milli sporcular, bu sistem sayesinde "spor mu, eğitim mi?" sorusunu geride bıraktı. Türkiye, bu burs modeliyle yalnızca bugünün değil, geleceğin de eğitimli ve donanımlı sporcularını yetiştiriyor.