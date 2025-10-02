Eczacıbaşı yeni salonuna kavuştu

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün Kartal'da inşası tamamlanan yeni salonunun açılışı yapıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nın dışında oyuncular ve çok sayıda davetli katıldı. 18 ay süren ve 4 bin kişilik kapasiteli tesiste; 1 müsabaka salonu, 3 antrenman salonu, altyapı sporcularının konakladığı lojman, müze alanı ve resmi mağaza bulunuyor. Törende konuşan Faruk Eczacıbaşı, "Türk voleybolunun en güçlü markalarına uzanan bir hikâye, güçlü bir ekole dönüştü. Eczacıbaşı'nda voleybol, kupa ve şampiyonlukların ötesinde" ifadelerini kullandı.



BİR TARİH DE SEN YAZ SAMSUN

27 yıl sonra Avrupa kupalarında boy gösteren Samsunspor, Konferans Ligi'nde ilk müsabakasına çıkmaya hazırlanıyor. Bugün deplasmanda Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya konuk olacak Karadeniz ekibinin karşılaşması, TSİ 22.00'de başlayacak ve Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jeremie Pignard düdük çalacak. Kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği forma giyemeyecek. Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Ülkemize puan kazandırmak, kendimiz de gruplara moralli başlamak adına Varşova'dan puanla dönmek istiyoruz" diye konuştu.



F.BAHÇE BEKO'DANF.BEKO'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, yeni sezona da galibiyetle başladı. Sarı-lacivertliler, konuk ettiği Paris Basketbol'u 96-77 mağlup etti. İlk çeyreği 25-19 önde kapatan Kanarya, ikinci periyotta farkı 14 sayıya çıkarsa da Fransız ekibi üst üste üçlüklerle oyuna tutundu ve soyunma odasına 43-40'lık F.Bahçe üstünlüğüyle gidildi. Üçüncü çeyrekte Baldwin belirleyici olurken 70-59'la gidilen son bölümde vites düşürmeyen Jasikevicius'un ekibi, parkeden 96-77 galip ayrıldı. Devon Hall 22, Talen Horton Tucke 20 sayı attı.