Alperen şovla başladı

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda rekorlar kıran ve 12 Dev Adam'ın Avrupa ikincisi olmasında başrol oynayan Alperen Şengün, NBA'deki ilk hazırlık maçında esti geçti. 23 yaşındaki oyuncu takımı Houston Rockets'ın Atlanta Hawks'ı yendiği karşılaşmada 17 dakika süre almasına rağmen 19 sayı ve 6 asist üreterek ekibinin en skorer ismi oldu.

Gisdol kovuldu, Belözoğlu istifa etti

SÜPER Lig'de 8 haftada 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak hiç kazanamayan Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol'un görevine son verildi. Sarı-kırmızılı ekibin Gisdol'un yerine Hırvat teknik adam Zoran Mamic ile görüştüğü kaydedildi. Antalyaspor'da ise son iki maçını da kaybeden teknik direktör Emre Belözoğlu istifa etti

Kenan, Türk tarihine geçti

JUVENTUS forması giyen Kenan Yıldız'ın değeri, Türk futbol tarihinin rekor seviyesine çıktı. Transfermarkt'taki güncellemeyle 50 milyon Euro olan değeri 75 milyon Euro'ya yükseltilen milli yıldız, piyasa değeri en yüksek Türk futbolcu oldu. Onu Türk isimler arasında 60 milyon Euro'luk değeriyle Real Madrid'de oynayan Arda Güler takip ediyor.

Eyüpspor, Hagi için devrede

TEKNIK direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayıran Eyüpspor için sürpriz bir isim gündeme geldi. İstanbul ekibine G.Saray'nı efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'nin önerildiği kaydedildi. Kulüp yönetiminin son olarak Romanya ekiplerinden Farul Constanta'yı çalıştıran 60 yaşındaki teknik adamın durumunu değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

G.Birliği Başkanı bıraktı

SÜPER Lig ekibi Gençlerbirliği'nin başkanı Osman Sungur, istifa ettiğini açıkladı. Sungur, yaptığı duyuruda, "Bir süredir yaşadığım sağlık sorunları ve kişisel meselelerim nedeniyle, kulüp başkanlığı görevimden ayrılma kararı aldım. Yol arkadaşlarımın, kulübümüzü layık olduğu en üst düzeye getireceklerine tüm kalbimle inanıyorum" dedi

Filede Ankara'da kupa günü

VAKIFBANK ile F.Bahçe Medicana Voleybol Takımları arasındaki 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı bugün oynanacak. 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak. Geçen sezon Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu olan VakıfBank ile AXA Sigorta Kupa Voley'in sahibi F.Bahçe Medicana kupa için mücadele edecek.