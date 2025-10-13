Toprak ikinci oldu avantajını korudu

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda önceki gün Portekiz'deki ilk yarıştaYarışa birinci çizgiden başlayan Red Bull sporcusu, ilk turdan itibaren rakibi Nicolo Bulega ile liderlik mücadelesi verse de uzun süre ikinci götürdüğü yarışta damalı bayrağı bu şekilde geçti.2021 ve 2024 dünya şampiyonu Türk motosikletçi, 3. dünya şampiyonluğu için sezonun İspanya'daki son ayağına takipçisi Nicolo Bulega'nın 39 puan önünde avantajlı başlayacak. Sezonun 12. yarışı 17-19 Ekim tarihlerinde koşulacak.