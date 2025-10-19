Toprak zaferini bugüne bıraktı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, adım adım şampiyonluğa koşuyor.Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla hafta sonunun 20 turluk ilk yarışına birinci sıradan başladı. En yakın rakibi Bulega ile liderlik mücadelesi verse de damalı bayrağı gerisinde geçti. 2021 ve 2024'te ipi göğüsleyen Red Bull sporcusu, Bulega'nın 34 puan önünde 600 puana ulaştı.Bugün TSİ 12.00'de, ardından da TSİ 15.00'te sezonun son ana yarışı olacak.