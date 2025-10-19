Toprak zaferini bugüne bıraktı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, adım adım şampiyonluğa koşuyor. 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki son etabının ilk yarışını ikinci sırada bitiren milli motosikletçi, kariyerinde 3'üncü kez dünya şampiyonluğuna bugün ulaşmak adına büyük avantaj yakaladı.
Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla hafta sonunun 20 turluk ilk yarışına birinci sıradan başladı. En yakın rakibi Bulega ile liderlik mücadelesi verse de damalı bayrağı gerisinde geçti. 2021 ve 2024'te ipi göğüsleyen Red Bull sporcusu, Bulega'nın 34 puan önünde 600 puana ulaştı. Toprak, sadece 3 puan bile alsa 3'üncü şampiyonluğuna erişecek.
Bugün TSİ 12.00'de, ardından da TSİ 15.00'te sezonun son ana yarışı olacak.