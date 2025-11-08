Riyad’a giden Bakan millilere moral verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Suudi Arabistan'daki 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın resmi açılış töreni öncesinde sporcular köyünü ziyaret ederek Ay-Yıldızlılara başarı diledi.Ziyarette TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Suudi Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler de hazır bulundu. Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda 20 spor dalında 110'u kadın, 102'si erkek, 212 sporcuyla mücadele veriyor.