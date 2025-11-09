2 halterciden 6 altın madalya!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye dün halter branşında 6 altın madalya birden aldı. Kadınlar 48 kiloda yarış milli halterci Gamze Altun, koparmada 72, silkmede 100 ve toplamda 172 kiloyla
3 altın madalya elde etti. Ardından da Cansel Özkan gurur yaşattı. Kadınlar 53 kiloda milli sporcumuz koparmada 88, silkmede 100 ve toplamda 188 kilo kaldırarak üç altın madalyayı boynuna taktı. Ayrıca yüzmede kadınlar 400 metre karışıkta Ecem Dönmez Öğretir,
800 metre serbestte Selinnur Sade
ve erkekler 1500 metre serbestte Kuzey Tunçelli
altın madalya aldı. Judoda da Hasret Bozkurt, Tuğçe Beder, Salih Yıldız ve Ayten Yeksan
kürsünün en üst basamağına çıktı.