2 halterciden 6 altın madalya!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye dün halter branşında 6 altın madalya birden aldı.3 altın madalya elde etti. Ardından da Cansel Özkan gurur yaşattı. Kadınlar 53 kiloda milli sporcumuz koparmada 88, silkmede 100 ve toplamda 188 kilo kaldırarak üç altın madalyayı boynuna taktı. Ayrıca yüzmede kadınlar 400 metre karışıkta800 metre serbestteve erkekler 1500 metre serbesttealtın madalya aldı. Judoda dakürsünün en üst basamağına çıktı.