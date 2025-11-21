Haber turu

KITALAR ARASI PLAY-OFF MAÇLARI MEKSIKA'DA

2026 FIFA Dünya Kupası'nın kıtalar arası play-off karşılaşmaları, Meksika'da oynanacak. FIFA'nın açıklamasında, 6 ülkenin katılacağı Dünya Kupası play-off turnuvasının Meksika'nın Guadalajara ve Monterrey kentlerinde düzenleneceği belirtildi. Play-off maçları, 23-31 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak. Irak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Jamaika, Surinam, Bolivya ve Yeni Kaledonya, kıtalar arası play-off müsabakalarına çıkacak. Turnuva sonunda iki ülke, Dünya Kupası bileti alacak. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek.



ANADOLU EFES BARÇA'YI YIKTI

EUROLEAGUE'IN 12. haftasında Anadolu Efes evinde ağırladığı Barcelona'yı 74-73 mağlup etti. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede periyotlar 18-19, 17-27, 23-9 ve 16-18 sona erdi. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği dördüncü periyotta İspanyol ekibi, bitime 36 saniye kala 73-72 öne geçti. Son hücuma başlayan A.Efes, bitime 0.3 saniye kala pota altında Isaia Cordinier'e yapılan faul nedeniyle serbest atış hakkı kazandı. Fransız oyuncu, iki atışı da sayıya çevirdi ve zaferi getirdi. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, Avrupa'da üst üste 2, toplamda ise 5. galibiyetini aldı.

TURGUT DOĞAN



FİLE DERBİSİNDE KAZANAN FENERBAHÇE

VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftası derbi heyecanına sahne oldu. Fenerbahçe Medicana, karar setine giden mücadelede evinde Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti. Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanan maçta setler 27-25, 22-25, 25-23, 25-27 ve 15-11 sona erdi. Bu sonuçla namağlup sarı-lacivertli ekip, ligde 6'da 6 yaptı. Sarı-kırmızılı takım ise bu sezonki 2. yenilgisini yaşadı. Diğer sonuçlar: VakıfBank- Kuzey Boru: 3-0, Nilüfer Bld- Eczacıbaşı: 3-1, Aras Spor-Beşiktaş: 3-0, İlbank-Göztepe: 3-1, THY-Zeren: 0-3, Bahçelievler-Aydın: 0-3.