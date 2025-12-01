Karatede 5 madalya

Milli karateciler, Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nı 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı. Erkekler kumite 60 kiloda tatamiye çıkan Eray Şamdan, Kosovalı İslam Selmani'yi 4-0 yenerek şampiyon oldu. 84 kiloda Hasan Arslan, finalde Mısırlı Youssef Badawy'e 6-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı. Enes Özdemir ise Mısırlı Mostafa Elghobashy'e üstünlük sağlayarak bronz madalya aldı. Para karatede Berkay Uslu gümüş, Nesrin Cavadzade de bronz madalya kazanmıştı. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, "Mısır'dan mutlu dönüyoruz. Eray'ın dünya şampiyonluğu, gurur kaynağı" dedi.