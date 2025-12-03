‘Türkiye Tenisinin Geleceği’ hamlesi

TÜRKİYE Tenis Federasyonu ile Türkiye İş Bankası arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Törene, TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran katıldı.
Okullara malzeme desteği vereceklerini belirten Aran, "Güç birliğinin, başarıya ulaşmanın anahtarı olduğuna inanan bir kurumuz.
"Haydi tenise" projesiyle okullarımıza malzeme desteği veriyoruz. Yeteri kadar tenis kortu olmayan yerlerde tenis kortu açılmasını sağlayacağız'' dedi. Müderrisgil ise "Türkiye Tenisinin Geleceği Programı" adını verdiğimiz bu vizyonda 11 deprem ilimizde başlattığımız pilot uygulamada 7 bin 870 çocuğumuz tenisle tanıştı"
ifadelerini kullandı.