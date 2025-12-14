Haber hattı

CIZRE BLD. SAHAYA ÇIKMADI KARŞILAŞMA İPTAL EDİLDİ!

VOLEYBOL SMS Grup Efeler Ligi'nin 10'uncu haftasında RAMS Global Cizre Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta arasında yapılması gereken karşılaşma, ev sahibi ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edildi. Cizre Belediyespor Başantrenörü Burak Köse, antrenör Behmen Cıvıldak, takım kaptanı İbrahim Emet ve altyapı sporcuları "Sahipsiz şehrin sahipsiz takımı" yazılı pankart açtı. Antrenör Cıvıldak, 14 kişilik takımdan 10 sporcunun ayrıldığını belirterek, "Sporcular bugüne kadar sabretti, 3-4 aydır para alamadan oynadılar. Ancak artık bu işin içinden çıkamayacak hale geldik" diye konuştu.

ŞAMPİYON KEREM KAZAZ SEZONU ZAFERLE BİTİRDİ

TEAM Petrol Ofisi'nin genç pilotu Kerem Kazaz, Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın sezon kapanış yarışı olan 42. Kocaeli Rallisi'ni de birinci sırada tamamladı. Bitime 1 yarış kala İstanbul Rallisi'nde copilotu Corentin Silvestre ile birlikle şampiyonluğu garantileyen Kazaz, Kocaeli'de de hız kesmedi. 7 ayaktan oluşan zorlu şampiyonada 4. galibiyetini elde eden Kazaz, turnuvayı 158 puanla tamamlayarak en yakın rakibine 32 puan fark attı. Ayrıca 20 yaşındaki Kazaz ve Team Petrol Ofisi, önümüzdeki dönemde FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın gençler kategorisinde Türkiye'yi temsil etmeyi sürdürecek.

BEŞİKTAŞ RAKİP TANIMIYOR ÖNÜNE GELENİ DEVİRİYOR

TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında lider Beşiktaş GAİN, konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 95-88 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Dotson 17, Lemar 16, Brown ve Yiğit 11'er sayıyla çift hanelere ulaştı. Bahçeşehir'e ise Cavanaugh (21) ve Williams'ın (20) performansı yetmedi. Kartal 11 karşılaşmada 11 galibiyetle muhteşem serisini sürdürdü. Diğer sonuçlar şu şekilde: Türk Telekom- Bursa Basket: 101-74, Tofaş-Manisa Basket: 80-62.