Mersin Maratonu rekorla koşuldu!

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Mersin Maratonu'nda Kenyalı sporculardan Vitalis Kibiwott erkeklerde, Rebecca Sirwanei Tanui da kadınlarda birinci oldu. Kibiwott, 42 kilometrelik parkuru 2 saat 7 dakika 14 saniyede tamamlayarak Türkiye maratonlar rekorunu kırdı. Etkinliğe 34 ülkeden 2 bin 601 sporcu katıldı. 2 bin 141 kişinin mücadele ettiği 10 kilometrelik yarışta ise erkeklerde Mert Selek, kadınlarda da Dilek Öztürk ilk sırada yer aldı.