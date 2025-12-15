Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Mersin Maratonu rekorla koşuldu!
Giriş Tarihi: 15.12.2025

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Mersin Maratonu'nda Kenyalı sporculardan Vitalis Kibiwott erkeklerde, Rebecca Sirwanei Tanui da kadınlarda birinci oldu. Kibiwott, 42 kilometrelik parkuru 2 saat 7 dakika 14 saniyede tamamlayarak Türkiye maratonlar rekorunu kırdı. Etkinliğe 34 ülkeden 2 bin 601 sporcu katıldı. 2 bin 141 kişinin mücadele ettiği 10 kilometrelik yarışta ise erkeklerde Mert Selek, kadınlarda da Dilek Öztürk ilk sırada yer aldı.
