Türk atçılığının 100 akı

1927'den bu yana düzenlenen, Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 100.'sü bugün İstanbul'da yapılacak. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu, saat 17.15'te start alacak ve başta TRT Spor ile TJK TV olmak üzere birçok ulusal kanaldan canlı yayınlayacak. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez katılabildikleri, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki koşuda 22 safkan mücadele edecek. Organizasyonun 100. yıl dönümünde özel ikramiyeler dağıtılacak.

RAKAM 141 MİLYON 870 BİN TL'YE ÇIKABİLİR

Birincilik ikramiyesi 50 milyon lira olarak duyuruldu. İkinciye 20, üçüncüye 10, dördüncüye 5 milyon, beşinciye de 2 milyon 500 bin lira ikramiye ödenecek. Finişi ilk sırada gören tayın sahibi, birincilik ikramiyesine ek olarak 100. yıl özel ödülü ve diğer kalemlerle birlikte toplam 126 milyon 870 bin lira kazanacak. At sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 141 milyon 870 bin liraya ulaşacak.

SON KAZANAN ÇELİK

2025 yılında yapılan Gazi Koşusu'nu Hulusi Çil'in sahibi olduğu Cutha isimli safkanla jokey Ahmet Çelik kazanmıştı.

GÖRKEMLİ RESEPSİYON

100. Gazi Koşusu Resepsiyonu, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çırağan Palace Kempinski'deki organizasyonda Hakan Altun ve Sibel Can sahne alırken Hüsnü Şenlendirici konuklara müzik ziyafeti yaşattı. Ayrıca 2 binin üzerinde drone kullanılarak gökyüzünde görsel şov yapıldı. Hazırlanan dev bayrak ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

Gazi Koşusu'nun enleri

1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot, Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derecesiyle Gazi Koşusu'nun en hızlı safkanı oldu.

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti. Çılgın 9 kez finiş çizgisini ilk sırada gördü.

Aktif jokeyler arasında Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nu 8 kez ile en fazla kazanan isim olarak ön plana çıkıyor. Halis Karataş ise 6 defa bu başarıya ulaştı.

Ahmet Çelik, 7 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor.