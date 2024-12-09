Trend Galeri Trend Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 9 Aralık 2024 Pazartesi: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 Aralık 2024 Pazartesi: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 9 Aralık Pazartesi günü yatırımcılar ve birikimciler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde canlı alış-satış rakamlarını kontrol edenler grafik başında yerini aldı. Fed kararı öncesinde fiyatlarda yaşanan dalgalanmalar sebebiyle altının gram fiyatının yeniden 3000 TL üzerine çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Gram altın 2958 TL'den işlem görürken çeyrek altın 4918 liradan işlem görüyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 09.12.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 07:54
CANLI ALTIN FİYATLARI 9 Aralık 2024 Pazartesi: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 9 Aralık Pazartesi günü yatırımcıların ve birikimcilerin odağında. Haftanın ilk işlem gününde yükselişle başlayan altın piyasasında, canlı alış-satış fiyatları güncel verilerle araştırılıyor. Aralık ayı Fed faiz kararı öncesinde 3000 TL seviyesini test eden gram altın, dikkatle takip ediliyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, güncel grafik...

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 Aralık 2024 Pazartesi: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

9 ARALIK - ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.642,43 dolar
SATIŞ: 2.642,43 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 Aralık 2024 Pazartesi: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.958,48 TL
SATIŞ: 2.958,85 TL

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CANLI ALTIN FİYATLARI 9 Aralık 2024 Pazartesi: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 20.003,00 TL
SATIŞ: 20.306,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 Aralık 2024 Pazartesi: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 4.918,00 TL
SATIŞ: 4.971,00 TL

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