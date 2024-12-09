Trend Galeri Trend Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 9 Aralık 2024 Pazartesi: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 Aralık 2024 Pazartesi: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 9 Aralık Pazartesi günü yatırımcılar ve birikimciler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde canlı alış-satış rakamlarını kontrol edenler grafik başında yerini aldı. Fed kararı öncesinde fiyatlarda yaşanan dalgalanmalar sebebiyle altının gram fiyatının yeniden 3000 TL üzerine çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Gram altın 2958 TL'den işlem görürken çeyrek altın 4918 liradan işlem görüyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?