CANLI ALTIN FİYATLARI ANLIK TAKİP! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın piyasası 31 Ekim Cuma sabahına hareketli bir başlangıç yaptı. Hafta boyunca küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların etkisiyle yön arayışını sürdüren altın, yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları yeni güne nasıl başladı sorusu merak edilirken, hafta sonuna girerken son rakamlar yakından izleniyor. Peki, altın bugün kaç TL, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 31 Ekim Cuma güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 31.10.2025 06:10
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 5.413,71

SATIŞ(TL) 5.414,45

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 9.176,00

SATIŞ(TL) 9.310,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 37.333,00

SATIŞ(TL) 37.897,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 5.120,69

SATIŞ(TL) 5.386,71

Canlı Rakamlar22 Ayar Bilezik Fiyatı İçin Tıklayınız!

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 4.015,22

SATIŞ(USD) 4.015,78

Canlı RakamlarOns Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

