CANLI ALTIN FİYATLARI ANLIK TAKİP! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

31 Ekim 2025 Cuma günü altın fiyatları hem yatırımcıların hem de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Hafta boyunca küresel piyasalardaki hareketliliğe paralel olarak dalgalı bir seyir izleyen altın, haftanın son işlem gününde de merakla takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarının sabah saatlerinde nasıl başladığı araştırılırken, güncel rakamlar yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Peki, bugün altın kaç TL oldu, gram altın fiyatı ne kadar?