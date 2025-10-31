CANLI ALTIN FİYATLARI ANLIK TAKİP! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın piyasası 31 Ekim Cuma sabahına hareketli bir başlangıç yaptı. Hafta boyunca küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların etkisiyle yön arayışını sürdüren altın, yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları yeni güne nasıl başladı sorusu merak edilirken, hafta sonuna girerken son rakamlar yakından izleniyor. Peki, altın bugün kaç TL, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 31 Ekim Cuma güncel altın fiyatları...