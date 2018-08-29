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Tarih kokan şehir:

Türkiye‘nin diğer şehirlerinde göre keşfedilmemiş pek çok turistik noktası bulunan bu şehir, hem tarih meraklılarına hem de doğa aşıklarına hitap ediyor. Kültür, tarih, doğa derken onlarca farklı güzellikle karşılaşacağınız bu şehri görmeniz gereken 5 yer.

Giriş Tarihi: 29.8.2018 17:35 Güncelleme Tarihi: 29.8.2018 17:39
Tarih kokan şehir: Tokat

BALLICA MAĞARASI

Pazar ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Ballıca köyünde bulunan , yaklaşık 3.4 milyon yıl yaşında. Ucu bucağı olmayan ve dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından biri olarak kabul edilen Ballıca Mağarası'nda ziyarete açık sekiz farklı salon bulunuyor. Ballıca, sarkıtları, dikitleri ve büyüleyici atmosferiyle şehrin görülmeye değer yerlerinden.

TAŞHAN

Osmanlılar döneminde 17. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen , şehir merkezinde Gazi Osman Paşa caddesi üzerinde bulunuyor. Dikdörtgen planlı, açık avlulu ve iki katlı şehir Hanları tarzında yapılan bu tarihi handa, avlu etrafına sıralanmış 43 oda var. Tarihi dokusuyla göz alan bu hana uğrayıp bir kahve içmeyi ihmal etmeyin.

TOKAT MÜZESİ

Cumhuriyet dönemi müzelerinden biri olan Müzesi, 1926 yılından bu yana ziyarete açık. Sergilenen eser sayısındaki artış yüzünden Selçuklu döneminden kalma Gökmedrese binasından taşınmak zorunda kalan bu tarihi müze günümüzde eski bir Osmanlı yapısı olan Arastalı Bedesten'e taşındı.

TOKAT KALESİ

Orta Çağ mimarisini yansıtan ve tarih boyunca Evdoksia, Endoksia, Dokia gibi çeşitli isimlerle anılan 'nin, Milattan Sonra 5 ya da 6. yüzyıl dolaylarında inşa edildiği düşünülüyor. Sarp bir kayalık üzerinde bulunan, Selçuklu ve Osmanlı zamanında ise savunma amaçlı kullanılan bu kale, şehre hakim konumuyla biliniyor.

HIDIRLIK KÖPRÜSÜ

Muazzam görünümüyle kartpostal karelerini anımsatan , 700 yıldan bu yana şehirleri birbirine kavuşturuyor. ve Turhal'dan gelen yolları doğuya, Karadeniz'den gelen yolları da Orta Anadolu'ya bağlayan bu köprü, yaklaşık 151 metre uzunluğa sahip. Kesme taş kullanılarak inşa edilen bu tarihi köprünün hemen yanında ise şehrin önemli mesire alanlarından biri olan Hıdırlık çayırı bulunuyor.

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Tarih kokan şehir: Tokat
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