İlk defa uçağa binenler için önemli ipuçları

BİLET ALIRKEN

Uçak biletleri ne kadar erken alınırsa o ölçüde ekonomik olacaktır. Bu yüzden seyahat tarihi belli ise bir an önce bilet alınmalıdır. Ancak genelde promosyon bilet olarak çok cüzi fiyatlara satılan biletlerin iadesi ve değişimi genelde mümkün değildir. Bilet alırken bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

HAVAALANINA GELİŞ

Check-in işlemleri genellikle yurt içi uçuşlarda yarım saat, yurt dışı uçuşlarda ise 1 saat önceden kapanır. Tabi bu firmaların politikalarına göre farklılık gösterebilir. Bu yüzden yurtiçi uçuşlarda en az 1 saat, yurtdışı uçuşlarda ise en az 2 saat önceden havaalanında olunmalıdır.

CHECK-İN

Uçak bileti alınırken uçak içerisinde hangi koltukta oturacağınız henüz belli değildir. Check-in bir nevi kontrol işlemidir ve oturacağınız koltuğun seçimi, bagajların alınması gibi işlemlerin yapılması sağlanır.

BAGAJLAR

Eğer bagajınız 8 kilodan fazla ise ya da ebatları çok büyükse bagajınızı kargo bölümüne teslim etmek zorundasınız, kabine alamazsınız. Check-in yaptırdığınız gişelerde zaten aynı anda bu kontrol yapılacak ve bagajınız varsa aynı anda teslim alınacaktır. Eğer bagajınız 8 kilodan azsa ve sıra beklemeden otomatik check-in makinelerinde check-in yaptırmak isterseniz de kabine delici, kesici ve sıvı eşyaları alamayacağınızı bilmeniz gerekir.

UÇAĞA BİNİŞ

Check-in işlemlerinin ardından uçağın hangi kapıdan yolcu alacağı bilet üzerinde belirtilir. Yeniden bir güvenlik kontrolünü aşarak uçağın kalkacağı kapıya gitmeniz gerekir. Uçağa binişte kimlik ve bilet kontrolü yapıldıktan sonra uçağa geçebilirsiniz.

UÇAKTAN İNİŞ

Eğer kargo kısmına bagaj vermemişseniz yanınızdaki eşyaları alarak direk havaalanından çıkış yapabilirsiniz. Kargo kısmında bulunan bagajlar ise çıkış yapmadan önce bant sistemlerinin bulunduğu alandan yolculara gönderilir. Bu nedenle bavulunuza ya da çantanıza bir göz aşinalığınızın olması da çok beklememek adına önemlidir.

UÇAKLAR VE KİTAPLAR

Ne kadar az görülse de, uçaklar hala kitap okumak için biçilmiş kaftan. Bu yüzden seyahat süreniz ne kadar uzun olursa olsun, istediğiniz kitabı rahatlıkla okuyabilirsiniz. Pencere kenarına oturmayı düşünüyorsanız ve ilk defa biniyorsanız, kitap okumak yerine manzarayı inceleyebilirsiniz.