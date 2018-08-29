Likya Yolu turu hakkında bilmeniz gerekenler

LİKYA YOLU NEDİR?

Fethiye iAntalyalya arasında Akdeniz'e doğru uzanan Teke Yarımadası tarihte Likya ismiyle anılıyordu. Yarımada kimi zaman dağların yüksek noktalarından, kimi zaman nefes kesici plajlardan, kimi zaman da antik kentlerden geçen işaretlenmiş patikalara ise Likya Yolu deniliyor.

LİKYA YOLU KAÇ KİLOMETRE?

Dünyanın en iyi 10 uzun mesafe yürüyüş rotasından biri olarak kabul edilen Likya Yolu, Fethiye yakınlarında Ölüdeniz yakınlarından başlayıp Antalya'ya 20 km mesafedeki Geyikbayırı civarında sona eriyor. Eşsiz doğal güzellikler ve nefis manzaralar sunan Likya Yolu540 km uzunluğunda olsa da tüm rotayı baştan sona yürümen gerekmiyor. Yol boyunca birçok farklı etap bulunuyor. Önüne Likya Yolu haritasını açıp istediğini seçebilirsin.

EN POPÜLER LİKYA YOLU ETAPLARI HANGİLERİ?

Tüm rota doğa, tarih ve Akdeniz dolu bir ambiyans sunsa da bazı parkurlar daha çok ilgi çekiyor. Bunlar arasında en popülerleri ise Ölüdeniz-Kelebekler Vadisi-Kabak Koyu, Kalkan-Kaş ve Finike-Gelidonya Feneri-Adrasan-Olympos etapları.

Bu rotaları bireysel olarak yürüyebileceğin gibi seyahat acentelerinin düzenlediği günübirlik ya da 3-4 günlük Likya yolu turlarına da katılabilirsin. Birçok parkur üzerindeki yerleşim yerlerinde konaklama olanaklarının olduğunu da belirtmek lazım.

LİKYA YOLU'NA GİTMİŞKEN NERELER MUTLAKA GÖRÜLMELİ?

Bu yolun bu kadar popüler olmasının bir sebebi de nefes kesici bir coğrafyada yer alıyor olması. Bence Akdeniz'in en güzel plajlarından olan Ölüdeniz, Kaputaş Plajı ve Olimpos Sahili'nde mutlaka yüzme molası verilmeli, Kabak Koyu ve Kelebekler Vadisi yukarılardan izlenmeli, Gelidonya Feneri'ne nazır fotoğraf çekilmeli, Finike'nin küçük koyları keşfedilmeli ve Göynük Kanyonu'nun serin sularına girilmeli.