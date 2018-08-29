Manisa'ya yolunuz düşerse...

SARDES ANTİK KENTİ

Salihli İlçesine bağlı Sart Belde sınırları içerisinde yer alan Sardes Antik Kenti, Demir Çağı'nda Lidya Krallığına başkentlik yapmış önemli bir yerleşim. Sikkenin doğum yeri ve adı hayal bile edilemeyecek zenginlikle özdeşleşen Krezüs'ün (Karun) vatanı olan Sardes, antik dünyanın önde gelen şehirleri arasındaydı. Kent planlaması konusunda emsalsiz olan Sardes, Mezopotamya dışındaki en büyük savunma duvarı ile çevrili. Dünyanın belki de en görkemli İon düzeni tapınaklarından birine ev sahipliği yapan antik kent, korunmuş Roma yapıları içerisinde anıtsal bir hamam-gymnasium kompleksi ve antik dünyanın en büyük havrasına sahip.

SPİL DAĞI MİLLİ PARKI

Spil Dağı Milli Parkı, kent merkezine 23 km uzaklıkta. 60 m'den 1517 m'ye dek yükselen Spil Dağı Milli Parkı, çevresindeki vadileri, dere yatakları ile mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri. Hayvan çeşitliliği ve flora bakımından oldukça zengin olan park, mitolojiye göre Tanrı Kronos'un karısı Kybele Sipylena'dan ismini alıyor. Mağara, in, kanyon ve panoramik güzellikleri ile Spil Dağı Milli Parkı aynı zamanda laleleriyle de ünlü. Hatta Osmanlı İmparatorluğu zamanında bir devre adını veren lalelerin Spil Dağı'ndan İstanbul'a götürüldüğü rivayet ediliyor. Spil Dağı'nın en önemli özelliklerinden biri de birçok uygarlıkta Kybele, Kybebe, Marienna, Artemis, Hepat ve Venüs isimleriyle bilinen MÖ. 13.yüzyıla ait Anadolu bereket tanrıçası rölyefinin burada oluşu.

BİNTEPELER LİDYA TÜMÜLÜSLERİ

Marmara ile Gediz Nehri arasında, Marmara Gölü'nün güney kenarında yer alan ve Lidya tümülüs mezarlık alanı olan Bintepeler, dünyanın en büyük tümülüs alanı. Bintepeler Lidya Tümülüsleri, MÖ. 6 ve 5. yüzyıllarda, Sardes Antik Kenti'nin peyzaj döneminin önemini ortaya koyan unsurlardan. Kraliyet mezarlığı olarak Sardes'e sıkı bir şekilde bağlı olan Bintepeler, daha erken ve daha geç dönemlere tarihlenen kalıntıları ile Lidya dönemine ait sadece bir mezarlık alanı değil, kültürün devamını gösteren bir anıt niteliğine sahip. Bintepeler'de en büyüğü ünlü Lidya kralı II. Alyattes'e ait olmak üzere 90'a yakın tümülüs bulunuyor.

AĞLAYAN KAYA

Kentin merkez ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesinde yer alan Ağlayan Kaya, anlatılagelen efsanesiyle hayli ünlü. Kayanın göz çukurundan yaş geldiğine ve yanında çocuklar oynadığında kayadan yaş akmadığına inanılıyor. Efsaneye göre, Spil Dağı civarında yaşayan ve Tantalos'un kızı Niobe, sahip olduğu 12 çocuğu ile sürekli övünür. Öyle ki, Niobe, Zeus'un eşi olan Leto'nun iki çocuğu olduğu için her fırsatta kendisinin çok çocuğu olduğunu dile getirir ve bu durum Tanrıça Leto'yu çok sinirlendirir. Leto'nun emriyle Apollon ve Artemis oklarıyla Niobe'nin tüm çocuklarını öldürür. Niobe çocuklarının ölümünden sonra günlerce ağlar, Tanrı Zeus, Niobe'ye acır ve onu Spil Dağı'nın eteklerinde taşa çevirir.

SULTAN CAMİİ

14. yüzyılda, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan Sultan Camii ve Külliyesi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan adına yaptırılan tarihi bir yapı. Sade bir mimariye sahip iki minareli cami medrese, sübyan mektebi ve imarethaneden oluşan külliyeye daha sonra darüşşifa ile hamam ilave edilmiş. Sultan Camii Mesir Şenlikleri'nin kutlandığı ve macunun halka saçıldığı cami olarak da biliniyor zira, mesir macunun zamanında Hafsa Sultan'ın hastalığına şifa olduğu söyleniyor.