A.B.İ. 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! "Kardeşimin kanı yerde mi kalacak sanıyordunuz?" | Video

A.B.İ. 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle!

02.03.2026 | 13:10

atv'nin çok izlenen dizisi A.B.İ.'nin 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

A.B.İ 8. Bölüm'de neler olacak?

Hancıoğlu Yalısı'nda iftar sofrasında patlayan kriz, gecenin tüm dengelerini altüst eder. Yıllardır tek kelime etmeyen Mahinur'un aniden haykırması, hem aileyi hem de geçmişi sarsar. Doğan, Mahinur'u hayata döndürmek için mücadele ederken, Çağla ilk kez ablasının sesini duymanın umut ve korkusunu bir arada yaşar. Öte yandan Behram ise Mahinur'u yalıdan çıkarmak için harekete geçer. Ancak asıl fırtına; Yusuf Usta'nın öldüğü yerde yüzleşen Doğan ve Çağla tarafında kopar. Yıllardır saklanan gerçeği konuşurlar. Yusuf'un katili Tahir'dir ve Doğan o gece her şeye tanık olmuştur. Vicdan azabı ile yaşayan Doğan, bedel ödemeye hazır olduğunu söylerken; Çağla için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

