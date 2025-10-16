Video Aşk ve Gözyaşı Aşk ve Gözyaşı 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ayrılmayı sen istedin, istediğini yapıyorum…" | Video
Aşk ve Gözyaşı 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Aşk ve Gözyaşı 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ayrılmayı sen istedin, istediğini yapıyorum…" | Video

16.10.2025 | 11:41

Aşk ve Gözyaşı 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Meyra'nın hastalığı ilerlerken zihni karışır; gerçek ile hayali ayırt edemez hale gelir. Onu gizlice seven Ercan, bu durumdan faydalanmaya kalkar. Meyra, Ercan'ı bir an için Selim sanarak ona yakınlaşır. Tam o sırada gelen Selim gördükleri karşısında öfkesine yenilir ve Ercan'ı döver. Meyra ise ne olduğunu anlamaz; yaşananları hatırlamaz bile. Bu olaydan sonra Selim'in kalbinde hem koruma içgüdüsü hem büyük bir suçluluk vardır. Meyra ondan uzak durmaya çalışsa da her krizinde yanında yine Selim vardır. Aralarındaki eski sevgi, acı ve pişmanlıkla yeniden yüzeye çıkar. Ercan'ın entrikaları sürerken, Meyra hem hastalığı hem de kalbinde kalan Selim sevgisiyle savaşır. Üçlü arasındaki bu gerilimli denge, bir öpücükle başlayan yanlış anlamanın giderek büyüyüp herkesin kaderini değiştireceği bir dönüm noktasına dönüşür.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aşk ve Gözyaşı 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Ayrılmayı sen istedin, istediğini yapıyorum… | Video 00:41
Aşk ve Gözyaşı 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ayrılmayı sen istedin, istediğini yapıyorum…" | Video 16.10.2025 | 11:41
Aşk ve Gözyaşı 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Selim buraya gelip hesap verecek! | Video 00:26
Aşk ve Gözyaşı 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Selim buraya gelip hesap verecek!" | Video 09.10.2025 | 12:30
Aşk ve Gözyaşı 3. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Boşanma falan yok! | Video 00:45
Aşk ve Gözyaşı 3. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Boşanma falan yok!" | Video 02.10.2025 | 11:19
Aşk ve Gözyaşı 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Bundan sonra canım ne isterse onu yapacağım! | Video 00:45
Aşk ve Gözyaşı 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Bundan sonra canım ne isterse onu yapacağım!" | Video 27.09.2025 | 11:28
Aşk ve Gözyaşı 2. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı! Öyle ya da böyle bu evlilik bitecek! | Video 00:44
Aşk ve Gözyaşı 2. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı! "Öyle ya da böyle bu evlilik bitecek!" | Video 26.09.2025 | 16:17
Aşk ve Gözyaşı 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Çok mu üzülürsün ben ölürsem... | Video 00:46
Aşk ve Gözyaşı 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Çok mu üzülürsün ben ölürsem..." | Video 25.09.2025 | 11:49
Aşk ve Gözyaşı 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Arkamdan kimse ağlamayacak! | Video 00:42
Aşk ve Gözyaşı 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Arkamdan kimse ağlamayacak!" | Video 20.09.2025 | 11:23
Aşk ve Gözyaşı ilk bölümüyle 19 Eylül Cuma atv’de başlıyor! Beynimde tümör varmış, ölecekmişim! | Video 00:41
Aşk ve Gözyaşı ilk bölümüyle 19 Eylül Cuma atv'de başlıyor! "Beynimde tümör varmış, ölecekmişim!" | Video 10.09.2025 | 15:05
Aşk ve Gözyaşı’nın yeni tanıtımı yayınlandı! | Video 00:47
Aşk ve Gözyaşı'nın yeni tanıtımı yayınlandı! | Video 02.09.2025 | 10:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY