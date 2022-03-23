Batuga: Benim sütüm de dağım da masumdur | Video

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on altıncı bölümünde; Batuga’nın Çin’i saraydan tamamen silmek için babası Alpagu Han’a, Tılsım Bike’ye kurulan tuzakla ilgili tüm gerçekleri anlatması ve Alpagu Han’ın geçmişiyle yüzleşmesi çok konuşuldu.