Batuga ve Akkız aşklarını itiraf etti: Senin sevgin olmasa yeniden doğmazdım ben | Video
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Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki 24’üncü bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. Destan’ın 24’üncü bölümüne Batuga ve Akkız’ın birbirlerine aşklarını itiraf etmeleri damgasını vurdu.