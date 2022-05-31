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OTOMATİK OYNAT
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Batuga ve Akkız, sevdaları için ilk adımı atıyor! | Video 31.05.2022 | 21:41
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Destan 25. bölüm fragmanı... Destan'ın yeni bölümünden ilk kareler | Video 27.05.2022 | 20:17
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Batuga ve Akkız savaşta Obar ve İtbarakları böyle mağlup ettiler! | Video 24.05.2022 | 22:38
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Destan 24. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Öldü derken yeniden doğdu!" | Video 21.05.2022 | 15:34
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Akkız, Ulu Ece’nin çaşıdı olan Alaca’nın cezasını böyle kesti! | Video 18.05.2022 | 00:43
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Oğuz Kağan’ın düşmanları vahşi İtbaraklar asırlar sonra geri döndü! | Video 10.05.2022 | 21:50
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Destan 22.bölüm fragmanı izle: "Kurt soyunun it soyunu alt etme vaktidir!" 10.05.2022 | 16:17
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Destan 22. bölüm fragmanı... Destan'ın yeni bölümünden ilk kareler | Video 06.05.2022 | 21:46
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Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki 25. Bölümü ile seyirciyi ekrana kilitledi ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.