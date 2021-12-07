'Destan'a damga vuran sahne! Batuga, Akkız’ı madende çalışmaktan kurtarmak için kendini ortaya attı! | Video

ATV'nin yeni dizisi 'Destan' yayınlandığı ilk günden itibaren büyük beğeni kazandı. Ekran yolculuğuna zirvede başlayan ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki üçüncü bölümünde de yine gündemin bir numarasıydı. Dizinin yayınlanan yeni bölümünde; ‘Destan’ın büyük övgü alan bölümünde, Gök Saray’a esir olarak getirilen Akkız, Çolpan Hatun’un fidye ödeyip kendilerini kurtarmasını beklerken büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Obasının zor durumda olduğunu öne sürerek esirler için altın ödemeyi reddeden Çolpan Hatun, Akkız ve diğer esirleri kaderine terk ederek saraydan ayrıldı. İşte ayrıntılar...