'Destan'da heyecan yine dorukta! Batuga zindandaki Akkız’a ulaşmanın yolunu buldu! | Video

ATV'nin yepyeni dizisi 'Destan', ekran yolculuğuna zirvede başladı. Seyircinin ilk günden itibaren büyük ilgi gösterdiği 'Destan', bu hafta üçünü bölümüyle ekranlara geldi. Bu bölümle de heyecanın zirve yaptığı dizi, yine gündemin en üstlerinde yer aldı. Dizinin üçüncü bölümünde; Gök Saray’a esir olarak getirilen Akkız, yaşadığı tüm zorluğa rağmen Batuga ile temas edebilmenin sevincini yaşadı. Sarayın tüm gizli geçitlerine hakim olan Batuga, Akkız’ın tutulduğu zindana ulaşmanın yolunu da buldu. İşte yaşananlar...