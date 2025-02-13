Video Dünya ABD’de askeri uçak San Diego Körfezi'ne düştü | Video
ABD’de askeri uçak San Diego Körfezi'ne düştü | Video

ABD’de askeri uçak San Diego Körfezi'ne düştü | Video

13.02.2025 | 12:35

ABD’de donanmaya ait savaş uçağı, San Diego Körfezi'ne düştü. Uçaktaki iki pilot kaza öncesi kendilerini fırlatarak kazadan sağ kurtuldu.

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ABD'nin California eyaletinde donanmaya ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı San Diego Körfezine düştü. Uçaktaki iki pilot kaza öncesi kendilerini fırlatarak kazadan sağ kurtuldu.

ABD Sahil Güvenliği, pilotların suya düştükten sadece bir dakika sonra kurtarıldığını bildirerek, bir balıkçı teknesinin pilotları sudan çıkararak, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Hava ve Deniz Operasyonları'na ait tekneye taşıdığını aktardı.

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, soruşturma devam ediyor.

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