Video Dünya ABD’de iki grup arasında yumruklu kavga | Video
ABD’de iki grup arasında yumruklu kavga | Video

ABD’de iki grup arasında yumruklu kavga | Video

08.08.2023 | 16:17

ABD’nin Alabama eyaletinde bir liman işçisi ile teknedeki bir grup arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin Alabama eyaletindeki Montgomery Nehri kıyısında bir liman işçisiyle teknedeki grup arasında kavga çıktı. Görgü tanıkları, limana yanaşacak bir tekneye yer açılması için liman çalışanının kıyıda bekleyen teknelerden birine hareket etmesi yönünde ikazda bulunduğunu fakat reddedilmesi üzerine kavganın başladığını ifade etti. Kavganın başlamasının ardından birkaç kişinin daha olaya dahil olduğunu belirten görgü tanıkları kavganın büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştüğünü söyledi.

Montgomery Belediye Başkanı Steven Reed, iki grup arasındaki kavganın ardından Montgomery sakinleri arasında uyum çağrısı yaptı. Reed, "Bu olayı toplum olarak hep beraber atlatacağımızı biliyoruz" dedi.

Olayın ardından polis 4 kişinin tutuklandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’de iki grup arasında yumruklu kavga | Video 01:16
ABD’de iki grup arasında yumruklu kavga | Video 08.08.2023 | 16:17
ABD’de iki grup arasında yumruklu kavga | Video 01:16
ABD’de iki grup arasında yumruklu kavga | Video 08.08.2023 | 16:21
ABD’de şiddetli fırtına: 2 ölü | Video 01:29
ABD’de şiddetli fırtına: 2 ölü | Video 08.08.2023 | 13:39
İtalya’da 3 bin metrede nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 01:29
İtalya’da 3 bin metrede nefes kesen kurtarma operasyonu | Video 08.08.2023 | 14:30
Bangladeş’te toprak kayması: 7 ölü | Video 03:30
Bangladeş'te toprak kayması: 7 ölü | Video 08.08.2023 | 13:39
Bangladeş’te toprak kayması: 7 ölü | Video 03:30
Bangladeş'te toprak kayması: 7 ölü | Video 08.08.2023 | 13:32
ABD’de şiddetli fırtına: 2 ölü! | Video 01:29
ABD’de şiddetli fırtına: 2 ölü! | Video 08.08.2023 | 13:35
Japonya’daki samuray etkinliğinde 111 atı güneş çarptı | Video 01:00
Japonya'daki samuray etkinliğinde 111 atı güneş çarptı | Video 08.08.2023 | 12:17
Kırgızistan’da sel: 92 ev sular altında kaldı | Video 03:49
Kırgızistan’da sel: 92 ev sular altında kaldı | Video 08.08.2023 | 12:17
Rusya’dan yerleşim bölgesine füze saldırısı: 5 ölü, 31 yaralı | Video 01:07
Rusya’dan yerleşim bölgesine füze saldırısı: 5 ölü, 31 yaralı | Video 08.08.2023 | 08:43
Nijer’de Fransa karşıtı göstericiler Türk bayrağı açtı | Video 00:13
Nijer'de Fransa karşıtı göstericiler Türk bayrağı açtı | Video 07.08.2023 | 14:07
Meksika’dan ABD’ye 7 maymun kaçıran şahıs yakalandı | Video 00:21
Meksika’dan ABD’ye 7 maymun kaçıran şahıs yakalandı | Video 07.08.2023 | 12:35
Çin’de sel felaketi! Denizaltı karaya vurdu | Video 00:06
Çin'de sel felaketi! Denizaltı karaya vurdu | Video 07.08.2023 | 11:22
İsveç’te yine İslam düşmanlığı! İranlı kadın rendeyle Kuran-ı Kerim parçaladı | Video 02:20
İsveç'te yine İslam düşmanlığı! İranlı kadın rendeyle Kuran-ı Kerim parçaladı | Video 06.08.2023 | 16:46
Tayland’da polis noktasına bombalı saldırı | Video 01:35
Tayland'da polis noktasına bombalı saldırı | Video 06.08.2023 | 12:33
Çin’de 5,5 büyüklüğünde deprem | Video 00:53
Çin’de 5,5 büyüklüğünde deprem | Video 06.08.2023 | 12:33
Gürcistan’da toprak kaymasında can kaybı 17’ye yükseldi | Video 01:58
Gürcistan’da toprak kaymasında can kaybı 17'ye yükseldi | Video 06.08.2023 | 08:41
Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Khan tutuklandı | Video 03:26
Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Khan tutuklandı | Video 05.08.2023 | 13:41
ABD’de ortalık karıştı! Sosyal medya fenomeninin hediye dağıtımında arbede | Video 01:48
ABD'de ortalık karıştı! Sosyal medya fenomeninin hediye dağıtımında arbede | Video 05.08.2023 | 12:22
Senegal halkı Fransa’ya karşı ayaklandı! | Video 01:00
Senegal halkı Fransa’ya karşı ayaklandı! | Video 05.08.2023 | 09:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA