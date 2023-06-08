ABD'de LGBT yürüyüşünde İncil ayetleri okuyan kişi tutuklandı | Video
ABD'nin Pensilvanya şehrinde LGBT üyelerinin yürüyüşü sırasında İncil okuyan bir kişi Amerikan polisi tarafından tutuklandı.
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