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ABD'de LGBT yürüyüşünde İncil ayetleri okuyan kişi tutuklandı | Video

ABD'de LGBT yürüyüşünde İncil ayetleri okuyan kişi tutuklandı | Video

08.06.2023 | 15:44

ABD'nin Pensilvanya şehrinde LGBT üyelerinin yürüyüşü sırasında İncil okuyan bir kişi Amerikan polisi tarafından tutuklandı.

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