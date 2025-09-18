ABD’de silahlı saldırı dehşeti! 3 polis öldü, 2 polis ağır yaralandı | Video 18.09.2025 | 08:56 ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki York County bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis memuru hayatını kaybetti, 2 polis memuru ağır yaralandı. Saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'de bir kez daha silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Bu kez görev başındaki polisler kurşunların hedefi oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; olay Pensilvanya eyaletindeki York County bölgesinde meydana geldi. Yürütülen bir soruşturmada görevli polisler, yerel saatle 14.00 sıralarında kimliği henüz açıklanmayan bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda 3 polis memuru hayatını kaybederken, 2 polis memuru ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Pensilvanya Eyalet Polisi Komiseri Christopher Paris, saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Olay nedeniyle bölgedeki okullara "güvenli alanlara sığınma" uyarısı yapılırken, kısa süre sonra halka yönelik aktif bir tehdit olmadığı bildirildi.Pennsylvania Valisi Josh Shapiro, saldırının ardından olay yerine giderek hayatını kaybeden polislerin aileleriyle görüştü. Saldırıyı kınayan Shapiro, "Bu bölgeye, bu eyalete, bu ülkeye hizmet etmiş üç değerli insan hayatını kaybettiği için çok üzgünüz. Bu tür şiddet olayları kabul edilemez. Toplum olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu. Shapiro, hayatını kaybeden 3 polis memurunun anısına eyaletteki tüm bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise sosyal medya platformu "X" üzerinden yaptığı açıklamada, FBI ile Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'nun yerel kolluk kuvvetlerine destek için olay yerine gönderildiğini ifade etti. Kolluk kuvvetlerine yönelik şiddetin "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Pondi, yaşamını yitiren polisler için dua etme çağrısında bulundu. FBI Direktörü Kash Patel de, sosyal medya platformu "X" üzerinden yaptığı paylaşımda FBI'ın yaşanan trajik silahlı saldırının ardından olay yerinde sahada olduğunu belirterek, "Dualarımız ölen polis memurları, aileleri ve tüm York County için" dedi.