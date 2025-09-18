ABD’de silahlı saldırı dehşeti! 3 polis öldü, 2 polis ağır yaralandı | Video
ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki York County bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis memuru hayatını kaybetti, 2 polis memuru ağır yaralandı. Saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.
PENSİLVANYA VALİSİ SHAPİRO: "BU TÜR ŞİDDET OLAYLARI KABUL EDİLEMEZ"
Pennsylvania Valisi Josh Shapiro, saldırının ardından olay yerine giderek hayatını kaybeden polislerin aileleriyle görüştü. Saldırıyı kınayan Shapiro, "Bu bölgeye, bu eyalete, bu ülkeye hizmet etmiş üç değerli insan hayatını kaybettiği için çok üzgünüz. Bu tür şiddet olayları kabul edilemez. Toplum olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu. Shapiro, hayatını kaybeden 3 polis memurunun anısına eyaletteki tüm bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.
ABD ADALET BAKANI PONDİ FBI'IN BÖLGEYE GÖNDERİLDİĞİNİ DUYURDU
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise sosyal medya platformu "X" üzerinden yaptığı açıklamada, FBI ile Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'nun yerel kolluk kuvvetlerine destek için olay yerine gönderildiğini ifade etti. Kolluk kuvvetlerine yönelik şiddetin "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Pondi, yaşamını yitiren polisler için dua etme çağrısında bulundu. FBI Direktörü Kash Patel de, sosyal medya platformu "X" üzerinden yaptığı paylaşımda FBI'ın yaşanan trajik silahlı saldırının ardından olay yerinde sahada olduğunu belirterek, "Dualarımız ölen polis memurları, aileleri ve tüm York County için" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
ABD’de silahlı saldırı dehşeti! 3 polis öldü, 2 polis ağır yaralandı | Video 18.09.2025 | 08:56
01:58
03:54
05:16
02:12
İsrailli orkestra şefinden BBC konserinde Gazze'de ateşkes çağrısı | Video 17.09.2025 | 09:08
00:15
Netanyahu'dan Başkan Erdoğan'a: "Kudüs sizin değil, bizim şehrimiz!" | Video 16.09.2025 | 16:28
00:25
İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı | Video 16.09.2025 | 12:37
13:41
Uzman isim, İsrail'in kara harekatını A Haber'de yorumladı | Video 16.09.2025 | 10:57
01:46
00:34
İsrail saldırısını görüntüleyen Filistinli fotoğrafçı ölümden döndü | Video 16.09.2025 | 09:00
00:25
14:06
SON DAKİKA | Katil İsrail Gazze'de topyekün işgale başladı! 16.09.2025 | 07:41
02:21
00:43
Gazze’de can kaybı 64 bin 871’e yükseldi | Video 14.09.2025 | 15:18
01:43
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'de | Video 14.09.2025 | 12:55
02:22
İsrail, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlileri hedef aldı: 62 ölü | Video 14.09.2025 | 08:41
13:21
Berlin’de binlerce kişiden "Gazze’de Soykırımı Durdurun" çağrısı | Video 14.09.2025 | 08:41
00:28
01:15
Sumud Filosu, Tunus'tan Gazze'ye doğru hareket etti | Video 13.09.2025 | 16:44
00:28
İsrail’den Lübnan’da Hizbullah altyapısına saldırı | Video 11.09.2025 | 16:28