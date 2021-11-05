Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:54
02:06
Cancun’da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı: 2 ölü 05.11.2021 | 13:13
04:33
Japonya’da balon festivali izleyenlere görsel şölen yaşattı | Video 05.11.2021 | 10:36
01:55
ABD'li senatörden skandal tasarı! Türkiye'nin SİHA'larından rahatsız oldu 05.11.2021 | 09:17
02:06
Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı: 2 ölü | Video 05.11.2021 | 08:53
00:13
02:24
Mescid-i Aksa’ya baskın 04.11.2021 | 14:30
01:20
Texas’ta 3D evlerden mahalle inşa edilecek | Video 04.11.2021 | 13:54
02:20
00:35
New York'ta markete molotof kokteylli saldırı | Video 04.11.2021 | 12:58
03:52
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Merkel’e onur nişanı | Video 04.11.2021 | 11:29
01:57
Kolombiya'da heyelan: 11 ölü, 10 yaralı 03.11.2021 | 16:22
00:17
Sevimli papağan güvenlik kamerasıyla saklambaç oynadı 02.11.2021 | 16:39
03:20
Kabil'de çifte patlama | Video 02.11.2021 | 13:07
01:32
La Palma'da yanardağdan lav akışı devam ediyor 02.11.2021 | 11:03
00:45
Japonya’da yol çöktü, çöp kamyonu oluşan çukura düştü | Video 02.11.2021 | 10:28
00:55
Joe Biden yoğun tempoya dayanamadı, konferansta uyukladı | Video 02.11.2021 | 08:59
02:20
Meksika'da Ölüler Günü kutlamaları | Video 01.11.2021 | 16:27
00:35
Ermeni ve Rum lobisine yakınlığı ile bilinen New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez 2022 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na (NDAA) için Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) programını yakın takibe almak ve Azerbaycan'a yapılan yardımların kesilmesini önleyen muafiyeti kaldıran iki ek tasarı sundu.