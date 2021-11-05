Video Dünya ABD'li senatörden skandal tasarı! Türkiye'nin SİHA'larından rahatsız oldu
ABD'li senatörden skandal tasarı! Türkiye'nin SİHA'larından rahatsız oldu

ABD'li senatörden skandal tasarı! Türkiye'nin SİHA'larından rahatsız oldu

05.11.2021 | 09:17

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Ermeni ve Rum lobisine yakınlığı ile bilinen New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez 2022 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na (NDAA) için Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) programını yakın takibe almak ve Azerbaycan'a yapılan yardımların kesilmesini önleyen muafiyeti kaldıran iki ek tasarı sundu.

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